Violenza sulle donne, Roccella: "Il numero 1522 è una prima mano tesa"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Sono molto felice che sul questo tema della violenza di genere ci stata in Parlamento l'unanimità, anche da parte dell'opposizione ed è stata davvero una bella emozione ottenere l'unanimità. Il 1522 e' una mano tesa per uscire da questa situazione e' un numero attivo da 18 anni, affidato attraverso un bando a un'associazione che si chiama Differenza donna, è disponibile h24 ed rivolto a tutte. Il 1522 lo vogliamo pubblicizzare sempre, non soltanto durante la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ma è fondamentale che sia pubblicizzato tutti i giorni" lo ha detto la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev