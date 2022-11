Violenza sulle donne, Meloni: “Nessuna cultura può legittimarla, è inaccettabile”

(Agenzia Vista) Roma 22 novembre 2022 “Le battaglie contro le mutilazioni dei genitali e i matrimoni forzati hanno visto l’Italia sempre in prima linea. Bisogna riflettere sul rapporto tra violenza e appartenenza ideologica, con giustificazioni degli autori perché conformi alla religione o cultura del Paese d’origine. E’ inaccettabile, nessuna cultura può definirsi tale se contempla la violenza sulle donne, un concetto che non dobbiamo avere paura di ribadire con forza”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'evento "Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne", che si è tenuto alla Camera dei Deputati, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev