Violenza sulle donne, Meloni: "C'è ancora tanto da fare"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "Stasera ci sono tanti campioni dello sport e li ringrazio per la loro sensibilità. Dobbiamo andare a fondo ai problemi per dare risposte alle donne italiane e far sapere loro che non sono sole, che c'è un numero che si può chiamare sempre se si ha paura. Le norme ci sono, le istituzioni ci sono e le donne italiane devono saperlo. Quando si pensa che avere paura è normale non lo è, quando si pensa che l'amore può fare male, quello non è amore. Siamo libere e non c'è nessuno che può pensare di possederci. Le istituzioni ci sono". Così Giorgia Meloni mentre viene illuminata la facciata di Palazzo Chigi di rosso, durante la cerimonia in piazza in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2023. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev