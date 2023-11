Violenza su donne, Schlein: "Repressione non basta, serve sradicare cultura patriarcale"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Sulla repressione stimo lavorando in Parlamento ma la repressione non basta se non si fa prevenzione e per noi significa rendere obbligatoria l'educazione al rispetto delle differenze e all'affettività già a partire dalle scuole coinvolgendo i centri antiviolenza, vuol dire mettere le risorse che mancano sulla formazione di operatrici e operatori di forze dell'ordine, giustizia, pubbliche amministrazioni, vuol dire lavorare anche sull'emancipazione economica delle donne, elemento di prevenzione imprescindibile. Quindi, reddito di libertà da rafforzare perché le donne abbiamo uno strumento per allontanarsi dai propri aggressori. Vuol dire salario minimo, lotta alla precarietà. Tutto questo è parte del lavoro culturale e politico profondo per contrastare questa mattanza quotidiana e ogni forma di violenza di genere, e per farlo dobbiamo sradicare quella cultura patriarcale che innesca quella idea violenta e criminale del diritto al possesso e al controllo sul corpo e sulla vita delle donne che non esiste". Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i cronisti al suo arrivo a Perugia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev