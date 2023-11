Violenza su donne, Sbarra (Cgil): "Basta tollerare l'intollerabile, svolta in politica prevenzione"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "È una infinita lista della vergogna. Non possiamo più starcene fermi. Non possiamo più tollerare l'intollerabile. Serve una svolta nelle politiche di prevenzione. Servono programmi che promuovano sin dalla scuola d'infanzia una cultura non patriarcale. Un'educazione sentimentale sana. La parità vera, dentro e fuori i luoghi di lavoro. Bisogna vigilare. Denunciare discriminazione e di oggettivazione della donna, nei nostri nuclei famigliari, nei rapporti sociali. Anche nel nostro linguaggio e nelle immagini che vediamo scorrere sui media". Cosi, con un appello contro la violenza sulle donne, il leader Cisl, Luigi Sbarra, apre il comizio che chiude la manifestazione a Roma organizzata per sollecitare il governo a cambiare ampie parti della legge di bilancio. Fonte video: Cisl Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev