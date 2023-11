Violenza donne, il messaggio di Meloni fra gli sportivi a Palazzo Chigi: "Non sei sola"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "Non sei sola". Un messaggio proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, per sottolineare la vicinanza delle istituzioni. Ad accendere la scritta, composta anche da "chiama il 1522", la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai ministri dello Sport e delle Pari opportunità, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella. Insieme a loro, poi, decine di campioni e rappresentanti del mondo dello sport. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev