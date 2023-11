Violenza donne, Fontana: "Diffondere la cultura del rispetto"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il mio pensiero va a tutte coloro che, in Italia e nel mondo, hanno perso la vita a causa di questa piaga, al dolore delle loro famiglie, e a coloro che sono state lese nei loro diritti, nella loro dignità e nella loro libertà. Questa ricorrenza rappresenta un monito alle istituzioni e alle coscienze di tutti a diffondere e sostenere tutti i giorni e in ogni sede la cultura del rispetto delle donne". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev