Violenza donne, Conte: "Serve educazione sentimentale"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Un genitore che dice che non vuole che a scuola il figlio riceva un'educazione sessuale e sentimentale, secondo me assume un atteggiamento irragionevole". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un intervento agli Stati generali della ripartenza, organizzati dall'Osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italià a Bologna. "Ho un figlio di 16 anni in piena età adolescenziale e la figlia della mia compagna ha anche lei 16 anni, quindi ho un affaccio diretto sul mondo giovanile - spiega l'ex premier -. Pensare che oggi i genitori siano protagonisti assoluti del mondo educativo dei figli è un pò velleitario, dobbiamo ammettere la realtà". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev