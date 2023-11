Violenza di genere, Tajani: "Dobbiamo usare tutti gli strumenti per difendere le donne"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Forza Italia ha presentato idee e proposte affinché vengano usati tutti gli strumenti anche tecnologici per aiutare le donne in difficoltà, andando a migliorare il testo presentato dal Governo e approvato in Parlamento" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev