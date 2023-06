Violenza di genere, Meloni: Disponibile a lavorare insieme, materia però non riguarda solo donne

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2023 "Io ho visto anche degli appelli di alcune parlamentari del Partito democratico. Sono disponibilissima a lavorare insieme, sono disponibilissimo a incontrare le tante persone che trasversalmente ai partiti politici in questi anni hanno lavorato su questa materia e che non siano solo donne, perché la materia non riguarda le donne", le parole di Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa Fb Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev