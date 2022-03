Viaggio parlamentari in Ucraina, Fico: "Sconsiglio la partecipazione"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo "Ho già fatto chiamare tutti i presidenti dei gruppi parlamentari per sconsigliare il viaggio in Ucraina. Da presidente della Camera sconsiglio la partecipazione" così il presidente della Camera Roberto Fico in Piazza del Parlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev