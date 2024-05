Vestager (Commissione Ue) a STMicroelectronics: Fieri di fare nostra parte nel progetto

(Agenzia Vista) Catania, 31 maggio 2024 "Questa non è solo un'azienda. E' un'azienda che lavora con le aziende, che lavorano con le aziende. E questo è, ovviamente, il motivo per cui siamo qui nell’Etna Valley, nella Silicon Island. E sono felice che anche la commissione abbia saputo fare la sua parte in questo fantastico progetto", le parole della Vicepresidente esecutiva della Commissione Ue Vestager in Italia per visitare il nuovo impianto di produzione di semiconduttori di STMicroelectronics a Catania. / Youtube STMicroelectronics Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev