Vestager alla STMicroelectronics di Catania: "Successo riconosciuto in tutto il mondo"

(Agenzia Vista) Catania, 31 maggio 2024 "Grazie mille per averci invitato qui e per essere parte di questo straordinario successo e per averlo visto con i nostri occhi, perché questa è una continuazione. Questo non è qualcosa che fai dall'oggi al domani. È il seguito di oltre 60 anni di storia per questa azienda siciliana. E, naturalmente, tutto è iniziato prima ancora di diventare una STMicroelectronics. Ed è proprio la storia che ha messo Catania sulla mappa del mondo. Sulla mappa mondiale per un centro di eccellenza per la produzione di semiconduttori. E ora con la catena del valore integrata riconosciuta in Europa, riconosciuta in tutto il mondo", le parole della Vicepresidente esecutiva della Commissione Ue Vestager in Italia per visitare il nuovo impianto di produzione di semiconduttori di STMicroelectronics a Catania. / Youtube STMicroelectronics Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev