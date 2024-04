Vessicchio: "Ogni nostra singola azione può essere una svolta per la difesa dell'ambiente"

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "E' facile alzare bandiere e proclamare allarmi riguardo alla crisi ambientale. Siamo tutti coscienti che dobbiamo rivolgere maggiore attenzione al nostro ambiente. Qui viene riportata una goccia perché ogni goccia conta, significa che ogni piccolo nostro gesto è in grado di dare un significato al tutto e anche una svolta. Dobbiamo prendere consapevolezza di quanto l'ambiente che ci circonda ha a che fare con il nostro benessere. Certo è difficile perché siamo oramai corrotti dal cemento, dalla città, dalle corse che dobbiamo fare, da tanti inquinanti, però dobbiamo renderci conto che è il mare che ricopre una dimensione importante su tutto il globo, è una parte vitale che non deve smettere nella sua funzione di regalarci benessere" lo ha detto il maestro Beppe Vessicchio, a margine della presentazione della campagna "Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta” ad opera dell'associazione Ambiente Mare Italia, tenutasi presso Spazio Europa, la sede del Parlamento Europeo in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev