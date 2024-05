Vertice Nato, Stoltenberg: "Decisioni importanti su nostra difesa collettiva"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "Sarà un grande vertice, sia perché celebreremo l'Alleanza, ma anche perché prenderemo decisioni importanti su come rafforzare la nostra difesa collettiva di deterrenza e difesa. E la buona notizia è che gli alleati della NATO stanno ora facendo davvero un passo avanti per quanto riguarda le spese per la difesa. Avremo nuovi numeri entro il vertice, su cui prevedo che almeno due terzi degli alleati investiranno il 2% o più nella difesa, e presto potremo annunciare numeri più precisi", le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg al vertice Nato. / Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev