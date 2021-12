Verini (Pd): "Probabili ulteriori restrizioni ma sempre seguendo indicazioni scientifiche"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2021 ”È probabile che ci sarà una stretta delle misure anti-contagio, soprattutto per i non vaccinati, il Pd rispetta le indicazioni del Cts e le decisioni vanno prese sulle indicazioni della scienza". Così Walter Verini del Pd in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev