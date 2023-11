Ventennale strage di Nassirya, Fontana: "Questi eroi non saranno dimenticati"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Mi stringo ai familiari dei caduti di Nassirya. Nulla potrà mai alleviare il loro dolore né ripagarli per le vite spezzate dei loro cari. Questa targa rappresenta la consapevolezza che lo Stato non li dimenticherà mai. Mai si stancherà di ribadire la gratitudine a questi eroi. Erano giovani, consapevoli dei rischi che correvano. Non per questo hanno desistito dal loro compito. Servivano il loro Paese e la comunità internazionale per assicurare pace e sicurezza dei popoli. Il loro esempio non sarà mai dimenticato" lo ha detto il presidente della Camera Fontana, intervenendo all'inaugurazione della targa per il ventennale di Nassirya. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev