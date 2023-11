Ventennale attentato Nassiriya, lo scoprimento della targa in Senato per omaggiare i caduti italiani

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 La cerimonia in ricordo dei soldati italiani deceduti durante le missioni militari all'estero con il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto, che hanno inaugurato una targa in loro ricordo che sarà posta nella Sala Nassiriya di Palazzo Madama in occasione del ventennale dell'attentato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev