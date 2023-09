Venezia 80, Arianna Montefiori arriva al Lido per la Mostra del Cinema. Per lei look da collegiale

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 Arianna Montefiori arriva al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. Per lei un look da collegiale, con gilet, cravatta, gonna e calzettoni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev