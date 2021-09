Venezia78, Katia Follesa: "Orgogliosa di aver fatto ridere in un momento drammatico"

EMBED





(Agenzia Vista) Venezia, 05 settembre 2021 “Ricevere questo premio è stata un'emozione grandissima, non ci credevo quando me lo hanno detto. Mi inorgoglisce aver portato un po' di leggerezza in un momento drammatico come questo". Così l'attrice comica Katia Follesa alla terrazza Campari del Lido di Venezia dopo aver ricevuto il premio Filming Italy Best Movie Award. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev