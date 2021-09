Venezia78, l'attore della Casa di Carta Darko Peric: "Festival meraviglioso, città incredibile"

(Agenzia Vista) Venezia, 05 settembre 2021 “Questo posto è meraviglioso, sono impressionato. Ero stato a Venezia due settimane prima della pandemia ed era piena di persone per il Carnevale, il festival è fantastico". Così Helsinki della Casa di Carta, l'attore Darko Peric alla terrazza Campari del Lido di Venezia per il premio Filming Italy Best Movie Award. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev