Vasco Rossi riempie il Circo Massimo, fan anche sopra le macchine per vedere il "Blasco"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2022 Circo Massimo a Roma sold out per la seconda data romana del tour di Vasco Rossi. Anche chi non ha il biglietto prova a scorgere il "Blasco" salendo su macchine, motorini e muretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev