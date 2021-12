«La pandemia è stato il punto principale del Consiglio Ue. La variante Omicron si espande in modo feroce. Gli ospedali sono sotto pressione soprattutto a causa dei non vaccinati. Oggi siamo in grado di produrre in Ue 320milioni di dosi di vaccino al mese», così Ursula Von der Leyen a conclusione del Consiglio europeo. «L'Unione Europea - aggiunge la presidente- è il più grande esportatore e donatore di vaccini al mondo»

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev