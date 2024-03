Vannacci ricorda Silvio Berlusconi: "È stato come Re Mida, ogni cosa che toccava diventava oro"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 "Per tutta la vita Berlusconi è stato come Re Mida, ogni cosa che toccava diventava oro. Un imprenditore di successo, ha costruito un impero televisiov impressionante, è stato direttore di una squadra di calcio. Una vita di successo. E poi ha avuto molto coraggio: in pochi mesi ha messo su una realtà politica che ha caratterizzato la politica italiana per più di 20 anni. Certo ha avuto luci e ombre" lo ha detto Roberto Vannacci, presentando il suo libro "Il coraggio vince" insieme a Francesco Storace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev