Valditara: “Sbloccati 735 mln per il Lazio, faremo grande piano di riqualificazione delle scuole”

(Agenzia Vista) Roma 8 febbraio 2023 “Nel bilancio sono state sbloccate risorse per il Lazio di 735 milioni di euro, una cifra notevole. Significherà un grande piano per le scuole del Lazio di riqualificazione architettonica, abbattimento delle barriere architettoniche, anti sismiche, rendere salubre il clima nelle classi”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nel corso della chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali nel Lazio. / Facebook Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev