Valditara: "Oggi scuola ancora classista, intollerabili ripetizioni solo per ricchi"

(Agenzia Vista) Milano, 25 marzo 2023 "Non possiamo più tollerare che soltanto i figli dei ricchi possano mandare i loro figli a ripetizione per recuperare i gap e invece gli altri poverini non possono fare nulla". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara alla scuola politica della Lega. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev