Valditara legge brano da libro Amadori: "Stigmatizza maschilismo e patriarcato"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "Voglio fare chiarezza: ho letto il libro del prof Amadori, non c'è alcuna frase contro le donne in generale nè che si giustifichi atteggiamenti di prevaricazione contro le donne. Si parla di un rapporto conflittuale tra uomo e donna, si stigmatizza persino il patriarcato e l'atteggiamento violenza e si dice che in alcuni casi ci sono atteggiamenti prevaricatori da parte del genere femminile; non c'è alcun atteggiamento discriminatorio in quelle pagine, lui ha la sua tesi, io potrei averne altre". Lo ha detto il ministro Valditara che ha letto in conferenza stampa in Senato alcune pagine conclusive del libro del prof Amadori. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev