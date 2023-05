Valditara: "Aprire la scuola al mondo dell'impresa"

EMBED





(Agenzia Vista) Frosinone, 17 maggio 2023 “Vedo in voi le aspirazioni avute dai miei figli quando frequentavano le scuole. Perché la scuola sia capace di darvi un futuro serve che sia rivoluzionaria. Per mettere insieme i vostri talenti con quello che il mondo del lavoro offre. Voi dovete avere un futuro meraviglioso. Ecco perché il merito, che vuol dire valorizzare i talenti. Dobbiamo far sì che i vostri sogni vengano messi in collegamento con quello che l’impresa e il territorio offre. La sfida è allora orientare e riformare. A partire dall’istruzione tecnico-professionale. Che deve diventare una scuola di Serie A. Dobbiamo anche consentire di realizzare specializzazioni che oggi non ci sono. Dobbiamo aprire la scuola al mondo dell’impresa”, le parole del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone in occasione degli Stadi Generali dell’Orientamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev