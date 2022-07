Valanga Marmolada, Fugatti: "Bilancio tragico, in contatto con Protezione Civile e palazzo Chigi"

EMBED





(Agenzia Vista) Trento, 03 luglio 2022 "Il bilancio ha la tragicità che avete detto, siamo in contatto con la protezione civile e palazzo Chigi. Le operazioni di soccorso si devono svolgere in situazione di sicurezza, ma stiamo lavorando al meglio per le ricerche", le parole del presidente del Trentino Maurizio Fugatti dopo il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada. / Ufficio stampa Regione Trentino Alto Adige Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev