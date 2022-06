Vaiolo delle scimmie, Oms: "In Europa l'85% dei casi, è l'epicentro della diffusione"

(Agenzia Vista) Ginevra, 15 giugno 2022 "L'Europa rimane l'epicentro di questa ondata in crescita, con 25 paesi che riportano più di 1.500 casi, ovvero l'85% del totale globale". Lo sottolinea il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev