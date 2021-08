Vaccino, Toti: "Somministrazioni anche a Ferragosto in Liguria"

(Agenzia Vista) Genova, 10 agosto 2021 "Anche a Ferragosto non ci fermeremo: domenica 15 agosto è prevista una serie di open night e open day con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione in Asl1 (domenica 15 a Taggia dalle 9 alle 12), in Asl2 (domenica 15 agosto dalle 20 alle 23 a Cairo, ad Alassio e al Palacrociere di Savona) e in Asl4 (dalle 19 alle 22 nell'hub di Chiavari). Inoltre in Asl5 da giovedì 12 a sabato 14 agosto saranno disponibili 120 vaccini senza prenotazione all'hub ex Fitram della Spezia tutte le mattine, dalle 8 alle 12". Lo dice Giovanni Toti, governatore della Liguria, in una diretta su Facebook. FB Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev