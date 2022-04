Vaccino Covid-19, Sileri: "Quarta dose? Più che altro un richiamo annuale come per influenza"

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile "Più che quarta dose del vaccino Covid-19 si dovrebbe parlare di richiamo annuale. Faremo come per l'influenza un richiamo del vaccino ogni anno" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev