Ustica, Amato: "Visto il clima ho trovato plausibile i politici non venissero informati"

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2023 “Le vicende tra militari e politici non è facile in nessun Paese. Se dei militari decidono di custodire un segreto non lo fanno per interessi privati ma perché pensano ci sia un interesse pubblico da tutelare. Sia che si è fatto il possibile per schermare. Ricordo la vicenda di Telefono Giallo. In un clima del genere ho trovato plausibile che i politici non venissero informati”, le parole di Giuliano Amato, in occasione di una conferenza convocata presso la sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev