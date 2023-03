Urso: "Transizione ecologica e digitale sia fondata su condivisione di valori tra Italia e Israele"

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2023 “Il destino dell’Europa si gioca nel Mediterraneo, in Africa e nel Vicino Oriente, e i nostri Paesi possono indicare la strada da percorre. Per la duplice transizione ecologica e digitale, fondata su una condivisione di valori. ”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo in Urso, in occasione del Forum economico per le imprese cui ha partecipato a Palazzo Piacentini, assieme al Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev