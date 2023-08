Urso: "Svolta su tavoli crisi, al via azione moralizzatrice, trasparenza ed efficacia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 "Una volta questo ministero era percepito come il ministero delle crisi, nella nuova definizione abbiamo impresso una svolta nell'affrontare le crisi di impresa, facendo diventare questo ministero da quello delle crisi delle imprese a quello dell'opportunità di impresa. L'obiettivo è quello di salvaguardare e rendere possibile l'impresa, il metodo quello della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sull'attività svolta dalla Struttura che gestisce i tavoli di crisi. Urso ha indicato, tra le "azioni di moralizzazione" messe in atto, l'intervento sui compensi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev