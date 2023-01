Urso: “Sciopero benzinai? Il tavolo è in corso, mi auguro che il confronto vada avanti”

(Agenzia Vista) Roma 17 Gennaio 2023 “Sciopero? Tavolo ancora in corso parleranno loro, mi auguro che il tavolo vada avanti e passi anche per un confronto von tutti gli operatori. In merito sciopero e decreto aspettiamo conclusione” Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev