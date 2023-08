Urso: "Rafforziamo la nostra leadership nello spazio"

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2023 Nel decreto asset c'è un "argomento che sembra marginale ma non lo è: dichiariamo asset di rilevanza strategica anche gli osservatori astronomici perché abbiamo un caso emblematico: l'Esa aveva deciso di delocalizzare in Sicilia un osservatorio ad altissima tecnologia, il tempo era scaduto e noi lo dichiariamo asset strategico per consentire realizzazione di questo osservatorio. Il nostro paese è leader nello spazio e vogliamo rafforzare questa leadership". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in conferenza stampa dopo il cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev