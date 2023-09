Urso: "Patto anti inflazione è passo importante in strategia del Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2023 "Il fatto che oggi si presenti insieme l'intero sistema Italia credo sia un modello da perseguire in ogni contesto e penso che sia la forza dell'Italia. È un passo importante su una strategia che il governo si è data dall'inizio della legislatura, sin dalla manovra dello scorso anno quando i due terzi sono stati destinati al contrasto per il caro energia". Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della firma del Patto sul trimestre anti inflazione. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev