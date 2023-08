Urso: No ad altre misure sugli extraprofitti

(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2023 "Non abbiamo intenzione di fare altro: non ci sono altri settori in cui ci sia una così evidente divaricazione", le parole del ministro del Made in Italy Adolfo Urso nel corso di un incontro con la stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev