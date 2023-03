Urso: "Nel mio dicastero continueremo ad aprire tavoli di confronto con parti sociali e sindacali"

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2023 “Il mio dicastero ha tanti tavoli di confronto con parti sociali e sindacali. Sia per i tavoli di settore, riattivati, sia in riferimento ad altri settori produttivi molto importanti, come farmaceutica e agroalimentare. Il confronto è significativo e costruttivo”, le parole del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine del convegno “Il Soft Power dell’Italia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev