Urso: "Le donne possono contribuire a occupazione e imprenditoria più di tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2023 “Bello riaffermare la donna come madre, che nutre i propri figli, perché è la donna che può contribuire più di ogni altro a far crescere occupazione e imprenditoria del Paese”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’Assemblea di Coldiretti Donne Impresa a Roma, presso Palazzo Rospigliosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev