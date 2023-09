Urso: "Lavoreremo nel prossimo trimestre per contenere i prezzi dei beni a largo consumo"

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2023 “Il sistema Italia unito lavorerà per contenere i prezzi dei beni a più largo consumo, non solo alimentari. Dal primo ottobre al trentuno dicembre. Abbiamo apprezzato la volontà delle associazioni”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una riunione a Palazzo Piacentini con le associazioni dell’industria del largo consumo, nell'ambito delle consultazioni che porteranno alla realizzazione del "Trimestre Anti Inflazione" sul carrello della spesa a partire dal 1 ottobre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev