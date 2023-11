Urso: "Italia tornata ad attenzione Europa come hub del gas"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 "L'Italia è tornata all'attenzione degli altri partner europei per la possibilità di diventare un hub del gas dell'Europa centrale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenendo all'Assemblea pubblica di Proxigas a Roma. "Il gas continuerà a essere centrale", prosegue il ministro, considerando anche "il phase out del carbone al 2050". E in questo contesto particolare rilevanza, sottolinea Urso, "avrà il gas naturale decarbonizzato". "L'Italia vanta uno dei sistemi del gas più interconnessi d'Europa, con una posizione strategica e un'infrastruttura ramificata, con tre rigassificatori in esercizio. Ed è uno dei sistemi di stoccaggio maggiormente sviluppati e flessibili", rimarca il ministro, il quale evidenzia che "per aumentare l'indipendenza energetica bisogna sostenere gli investimenti nelle infrastrutture del trasporto e della distribuzione", oltreché "supportare la produzione di green gas". In questo contesto può assumere "un ruolo rilevante anche la tecnologia di cattura e sequestro della CO2. Siamo pienamente consapevoli", ha concluso Urso, che "la competitività del tessuto industriale si giocherà sulla sostenibilità dei costi dell'energia", e per questo è necessario "investire in nuove tecnologie funzionali alla doppia transizione green e digitale". fonte video: Proxigas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev