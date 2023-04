Urso: Fondamentale mettere insieme sistema formativo e industriale

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "I n questo momento per il nostro Paese è fondamentale mettere insieme il sistema formativo con il sistema industriale", le parole del ministro Urso nel corso del suo intervento ad Elis per la Presentazione di Distretto Italia nel semestre di presidenza di Autostrade per l'Italia. / Youtube Elis Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev