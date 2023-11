Urso: "Creeremo un incentivo annuale per le piccole e medie imprese"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "Per l'Italia è strategico supportare la competitività delle piccole e medie imprese, così importanti per il tessuto sociale ed economico del Paese. In questi anni hanno dimostrato di avere capacità di resilienza e di reazione maggiore rispetto al sistema industriale di altri grandi Paesi. Per queste ragioni realizzeremo quest'anno un dispositivo di legge apposito. Dodici anni fa una legge aveva sancito he ogni anno si sarebbe dovuto fare una legge per le piccole e medie imprese. Nessuno lo ha mai fatto. Lo faremo noi: faremo la prima legge annuale in sostegno delle piccole e medie imprese. Rivedremo anche la normativa sulle startup, perché l'innovazione è la rotta da perseguire" lo ha detto Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell'assemblea nazionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (Cna). Duratra: 01_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev