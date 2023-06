Urso: "Con il nome di Imprese e Made in Italy il mio Ministero mette le persone al centro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Da quando il mio Ministero ha cambiato denominazione, ha anche cambiato mission. Lo Sviluppo economico sarebbe andato bene in qualsiasi Paese. Altra cosa è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che mette le persone al centro.”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’Assemblea di Confcooperative, all’Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev