Urso: "Chiediamo dazi ambientali per Paesi che non rispettano nostri standard sociali e ambientali"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 “La concorrenza sleale si batte a livello europeo e internazionale per esempio con norme europee che tutelino coloro che in questo continente producono rispettando standard sociali e ambientali. Per questo chiediamo dazi per Paesi che non rispettano i nostri standard su lavoro e ambiente. Ci si tutela dalla concorrenza sleale con il riconoscimento delle peculiarità dei territori. Anche attraverso strumenti di lotta alla contraffazione”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev