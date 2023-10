Urso: "Avviato dialogo con operatori e istituzioni per imprese in sofferenza"

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2023 "Per quanto riguarda le imprese in sofferenza, "c'è un dibattito in Parlamento, molte proposte di legge suggeriscono di intervenire per il sostegno e a tutela dei creditori in sofferenza". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a un'interrogazione sulle misure a sostegno delle piccole e medie imprese italiane in relazione all'attuale fase economica. "Il governo ha avviato un dialogo con tutti gli operatori e le istituzioni competenti per giungere a una soluzione condivisa e equilibrata che sia d'impulso alle dinamiche di mercato e che possa dare al contempo una chance ulteriore ai piccoli imprenditori e centinaia di migliaia di artigiani che lo meritano e che a causa di situazioni contingenti non sono riusciti a onorare i loro debiti", ha aggiunto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev