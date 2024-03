Urso: "Amministrazione straordinaria Piaggio Aerospace per un altro anno"

(Agenzia Vista) Roma, 6 marzo 2024 Intervenuto al Question Time alla Camera dei Deputati, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha parlato della quesitone legata all’azienda Piaggio Aerospace: “Piaggio Aerospace è un’azienda di rilevanza strategica per il panorama industriale italiano e non soltanto per la Regione Liguria. L’azienda ha realizzato nello scorso anno un giro d’affari superiore ai 100 milioni di euro mentre il bilancio di previsione di quest’anno dovrebbe prevedere un incremento del 20%. È in amministrazione straordinaria dal 2018”, ha spiegato. “Viste le manifestazioni di interesse ricevute ritengo che sussistono i presupposti per la proroga dell’amministrazione straordinaria dell’azienda per un altro anno, al fine di completare l’assegnazione di questa importante e strategica azienda italiana”. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev