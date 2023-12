Urso: "13 miliardi in 2 anni per sostenere investimenti in tecnologia green"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Per sostenere gli investimenti delle imprese in tecnologia green e digitale, avremo nei prossimi due anni quasi 13 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera sul piano transizione 5.0 in materia di trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. "Il paino agevolerà con maggiore intensità gli investimenti su impianti della prima classe", ha aggiunto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev